ماذا قال مجلس النواب حول تفجير مفوضية الإنتخابات ؟

أدان مجلس النواب الليبى صباح اليوم ، الهجوم الإرهابى على مقر المفوضية الوطنية للانتخابات فى طرابلس، الذى وقع صباح اليوم الأربعاء وراح ضحيته عدد من الأبرياء ورجال الأمن.

واستنكر مجلس النواب الليبى فى بيان تحصلت بوابة أفريقيا الإخبارية ، بأن هذا العمل الإرهابى الجبان الذى طال حياة الأبرياء جراء إنتشار فكر الإرهاب والتطرف الذى يهدف لإنتشار الفوضى والخراب والدمار وضرب حياة الأمنيين.

وقدم مجلس النواب الليبى خالص تعازيه لأسر الضحايا سائلين المولى عز وجل أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

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