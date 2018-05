عاشور: حادث ” تفجير المفوضية” لن يكون الأخير ما لم يتوحد الليبيون

المتوسط:

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العميد عبد السلام عاشور، ” إن الليبيين يتابعون والعالم أجمع التفجير الإرهابي الذي أستهدف مقر مفوضية الانتخابات بطرابلس”.

وأضاف عاشور، خلال بيان له،” إن هذا العمل الجبان الخسيس خلق حالة من الهلع والتوتر أريد من خلاله خلط الأوراق وتفويت الفرصة على الليبيين للسير قدما نحوا إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خاصة بعد بيان المشترك الذي صدر بالقاهرة عن المجموعة الرباعية المعنية بليبيا قبل يومين والذي أكد على هذا الاستحقاق الهام”.

وأوضح عاشور، ” إن وزارة الداخلية سبق وإن أشارت في بينا سابق حول تفجير اجدابيا بأن تلك العملية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة مالم يتوحد الليبيون على كلمة سواء”.

وأكمل عاشور، ” إن الوزارة تنتهز هذه الفرصة لتوجيه نداء الوطن ودعم المؤسسات الأمنية لبناء الشرطة الحرفية التخصصية القادرة على مواجهة هذا النوع من الإجرام وحقن الدماء”.

