صون يرحب بدعوة عقيلة صالح لإجراء انتخابات

رحب رئيس حزب العدالة والبناء محمد صون، بدعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لإجراء انتخابات في ليبيا.

وأكد صون في كلمته المسجلة اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات هي الحل الأمثل لإنهاء الانقسام وتوحيد البلاد، وإزالة ركام الأجسام التي خلفتها المراحل الانتقالية السابقة، إضافة إلى تأسيس شرعية جديدة على أساس الصندوق.

وشدد صون، أن هذا يتطلب من مجلسي النواب والأعلى للدولة التوافق على الأساس التشريعي الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات، مشيرا إلى أنه لا يوجد وقت كافي يسعف الأطراف للمزيد من التفاوض لإجراء تعديلات على الاتفاق السياسي.

وقال رئيس حزب العدالة والبناء: إن “تعديل الاتفاق السياسي والسلطة التنفيذية مطلب أساسي لمجلس النواب ونحن أبدينا استعدادنا نزولا عند رغبتهم، وبما أنهم عدلوا عن ذلك فهذا هو الأصوب في تقديرنا”.

وأوضح محمد صون، أن إجراء الانتخابات في البلاد يتطلب عدة أشهر، ولكن الأهم أن الوضع الاقتصادي ومعاناة المواطن لا يحتمل أي الانتظار أو تأجيل، على حد قوله.

ودعا صون في سياق كلمته، مجلسي النواب والأعلى للدولة للعمل على توحيد المؤسسات السيادية والإسراع لوضع حلول للأزمة الاقتصادية التي جعلت الليبيين يصطفوا في طوابير طويلة، وفق تعبيره.

وأضاف صون، قائلا: “نحن في الحزب أصبح من أولويات اهتمامنا هو كيفية الخروج من هذه الزمة الاقتصادية الخانقة، وهذا دفعنا إلى عقدنا عدة ورش عمل ولقاء مع خبراء اقتصاد وتواصلنا مع مختصين بالداخل والخارج، وخلصنا إلى أن أبرز أسباب الأزمة الاقتصادية هي: انقسام المؤسسة المصرفية وفقدان الثقة بها، وعدم معالجة السياسات النقدية بطريقة ناجعة”.

وأشار صون، إلى أن الحل الذي يكاد يجمع عليه الاقتصاديين والذي يمكن أن يخرج ليبيا من ازمتها يبدأ بتعديل سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية، وذلك لتقليل الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي، والذي من شأنه إعادة الاستقرار للسوق وضمان المنافسة الشريفة بين رجال الأعمال وإنعاش الاقتصاد الوطني.

وجدد رئيس حزب العدالة والبناء في ختام كلمته، أنه ما لم يقدم مصرف ليبيا المركزي على هذه المعالجة فإنه لن تنتهي هذه الأزمة حسب خبراء الاقتصاد، وأن والمصرف المركزي أخد فترة طويلة لوضع معالجات أخرى لكن يبدو أنها لم تتصل إلى الهدف المنشود.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد دعا خلال اليومين الماضيين إلى إجراء انتخابات رئاسية في البلاد قبل نهاية العام الجاري.

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