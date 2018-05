المتوسط

التقى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر، بالنقيب محمد ابسيط آمر الكتيبة 101 مشاة والتابع إلى منطقة الخليج العسكرية.

وأوضح الحساب الرسمي لمكتب الإعلام منطقة الخليج العسكرية، عبر فيس بوك، أن تلك الزيارة جاءت بعد تكليف «ابسيط » بالمشاركة في معارك تحرير مدينة درنة من المجموعات الإرهابية والجماعات المتطرفة التي تسيطر على المدينة منذ 3 سنوات.

