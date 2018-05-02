السراج يرحب ببيان المجموعة الرباعية، ويطالب بوقف التعامل مع الأجسام الموازية

رحب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع المجموعة الرباعية المعنية بليبيا التي جددت فيه التزامها بسيادة واستقلال ليبيا ووحدة أراضيها، وأكدت دعمها للعملية السياسية ولجهود المجلس الرئاسي، وكافة الأطراف الدولية والمحلية من أجل بسط الأمن والاستقرار وبناء المؤسسات.

وأشاد السراج، في بيانه اليوم الثلاثاء، بدعوة البيان إلى أهمية وحدة القطاع الاقتصادي والمالي، ووحدة كافة المؤسسات السيادية.

ولتحقيق وحدة المؤسسات السيادية، طالب السراج بضرورة التوقف التعامل كليا مع الأجسام الموازية غير المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي، حتي تتمكن حكومة الوفاق الوطني من معالجة كافة الصعوبات الناتجة عن الانقسام المؤسساتي، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في كافة أنحاء البلاد بطريقة متوازنة وفعالة.

وأعرب السراج، عن ارتياحه لما تضمنه بيان اللجنة من تأكيد على أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، موضحا أنه هو التوجه الذي طرحه في يونيو 2017 كحل ينهي المراحل الانتقالية، وحالة الانقسام السياسي في البلاد، وبادر بتفعيل الهينة العليا للانتخابات وتوفير الدعم اللازم لتمكينها من أداء مهامها.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، على ضرورة تعهد كافة الأطراف القبول بما تسفر عنه الانتخابات من نتائج وكما جاء في بيان اللجنة الرباعية.

وقال فائز السراج: “إن بيان اللجنة على ضرورة وأهمية وحدة المؤسسات الأمنية والعسكرية تحت إشراف السلطة المدنية، وهو التوجه الذي نعمل على تحقيقه من خلال اجتماعات ممثلي المؤسسات العسكرية في القاهرة”، مباركا رؤية اللجنة الرباعية، ومثمنا جهود المبعوث الأممي غسان سلامة التي ساهمت في تحقيق كل ذلك.

وثمن السراج، دعوة اللجنة الرباعية لدول الجوار والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لمساندة ليبيا التي أصبحت ضحية لموجات هائلة من الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال مكافحة التهريب والاتجار بالبشر في دول المصدرة والدول الحدودية.

وعبر فائز السراج، عن أمله في دعم اللجنة الرباعية لتحقيق مطالبهم من المجتمع الدولي بتوفير سبل مكافحة شبكات التهريب داخل ليبيا وفي البحر وعند الحدود بدعم خفر السواحل وحرس الحدود والحرس الرئاسي الليبي.

وكانت المجموعة الرباعية المعنية بليبيا، التي تضم جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، قد عقد أمس الإثنين اجتماعها الرابع بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، لمناقشة الوضع في ليبيا وتعزيز سبل التنسيق فيما بين جهودها لمساندة العملية السياسية وعملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا.

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