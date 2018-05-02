السراج يبحث الأوضاع الأمنية عقب هجوم المفوضية

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الأربعاء اجتماعا طارئا، مع عدد من القيادات الأمنية والعسكرية لمتابعة الأوضاع الأمنية بعد الهجوم الإرهابي.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي ان الاجتماع الذي عقد عقب الهجوم على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “ضم كل من وزير الداخلية ومدير مديرية أمن طرابلس وآمر الحرس الرئاسي ورئيس جهاز المباحث العامة ومعاون رئيس جهاز البحث الجنائي وحضر الاجتماع رئيس المفوضية العليا للانتخابات”.

وأضاف أن المسؤولين الامنيون قدموا كل حسب اختصاصه تقارير عن الترتيبات التي اتخذت لحفظ الأمن العام وتأمين سلامة المواطنين، وآليات التنسيق بين المراكز والقيادات على مختلف المستويات.

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