الجيش الليبي يستنكر الهجوم على مقر المفوضية العليا للانتخابات

بنغازي — سبوتنيك. وقالت القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان رسمي، إن “القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تستنكر الهجوم الانتحاري الإرهابي الجبان على مقر المفوضية العامة للانتخابات في طرابلس”.

وأضاف البيان أن “هذا الهجوم ما هو إلا محاولة يائسة من الإرهاب لتعطيل المسار الديمقراطي في ليبيا والذي تسعى إليه القيادة العامة”، ولفت البيان إلى أن “القيادة العامة للجيش لن تتوقف في محاربة الإرهاب حتى ينعم كل مواطن ليبي بالأمان و يمارس حقه الديمقراطي بحرية كاملة ورحم الله الشهداء الذين سقطوا في هذا الهجوم الغادر”.

وكان هجوم إرهابي استهدف مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس، بعد وقت قليل من تفجير انتحاري استهدف مقر المفوضية العامة للانتخابات في العاصمة الليبية.

وذكر تلفزيون “218” الليبي أن “هجوما إرهابيا آخرا استهدف مقر الأمم المتحدة”، دون الإشارة إلى وقوع أي ضحايا أو خسائر.

في السياق ذاته أفادت القناة أن “قوات الردع الليبية ألقت القبض على مسلح بالقرب من مفوضية الانتخابات” التي تعرضت للهجوم في طرابلس، كما أشارت إلى أن “قوات الأمن تتعامل مع سيارة مفخخة بالقرب من مقر المفوضية”.

وكان الهجوم الانتحاري، الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس، قد أسفر عن مقتل 7 على الأقل. كما تسبب في احتراق جزء كبير من المقر.