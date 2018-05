المتوسط

تمكنت الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية، إدارة المرقب، من ضبط عصابة تمتهن سرقة الأسلاك النحاسية.

وأوضح الحساب الرسمي للشركة العامة للكهرباء، عبر فيس بوك، في بيان، أنه ورد بلاغ لمركز شرطة حماية الطاقة الكهربائية زليتن من قبل فرع الأمن المركزي زليتن، مفاده أن شخصين أفريقيين بحوزتهما كمية من أسلاك النحاس الخاص بالشركة العامة للكهرباء.

وتابع البيان، أنه تم فتح محضر حول الحادث والاستماع لأقوال الشخصين وهما تشاديين الجنسية حيث اعترفا بسرقتهما لهذه الأسلاك النحاسية بالتعاون مع شخص ثالث شريك معهم في واقعة السرقة بمنطقة أبو خصاب.

وأخطرت النيابة العامة بالواقعة والتي بدورها أمرت بالبحث والتحري عن الشخص الثالث وضبطه وبالفعل تم القبض عليه من قبل أعضاء الأمن المركزي رفقة أعضاء الشرطة الكهربائية زليتن، وأُتخذت الإجراءات القانونية حيالهم وتم وضعهم بغرفة الحبس الاحتياطي وأحيلوا جميعًا للنيابة العامة.

The post «العامة للكهرباء» تعلن ضبط عصابة سرقة الأسلاك النحاسية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية