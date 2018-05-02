هيئة السلامة الوطنية تعلن إخماد النيران بمقر مفوضية الانتخابات وإنتشال 12 جثة من الداخل

ليبيا – أعلنت هيئة السلامة الوطنية طرابلس عن إخمادها للحريق الذي وقع داخل مبنى المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات على إثر الهجوم الذي تعرض له وانتشالها 12 جثة من داخل المقر.

هيئة السلامة الوطنية ثمّنت جهود جميع فرق الاطفاء المشاركة في كل من( قسم طرابلس، شارع السيدي، وحدة غوط الشعال، وحدة قرية المغرب العربي،قسم سوق الجمعة ،قسم جنزور ،قسم تاجوراء) ولكل الأجهزة الأمنية التي تواجدت لتأمين المكان.

يشار إلى أن مسلحون قاموا صباح اليوم الأربعاء بتنفيذ هجوم انغماسي على مقر المفوضية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال في طرابلس ما أدى إلى وقوع 12 قتيل وإصابة 7 آخرين.

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