داخلية المؤقتة تطلق مشروع لتركيب 700 كاميرا مراقبة في بنغازي الليبية

أعلن مدير إدارة المشروعات بوزارة الداخلية في الحكومة الموازية برئاسة عبدالله الثني حمزة الخفيفي، أن الوزارة تعمل حاليا على تركيب 700 كاميرا مراقبة متطورة في منطقة بنغازي الكبرى.

وقال الخفيفي في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الليبية التابعة لمجلسالنواب ، إن الكاميرات التي يتم تركيبها حاليًّا تعمل بالكهرباء وبالطاقة الشمسية وتعمل بتقنية دوران 360 درجة وتغطي مسافات كبيرة، وتسلم كل واحدة منها للأخرى بحيث تحكم آلية المراقبة على مدينة بنغازي وضواحيها بما يعرف بمنطقة بنغازي الكبرى.

وأكد الخفيفي أن المرحلة الثانية من المشروع انطلقت منذ نحو أسبوعين لتركيب عدد من الكاميرات في الشوارع الرئيسة لمدينة بنغازي، فيما سيتم الانتهاء من المشروع بأكمله مطلع سبتمبر المقبل، ليتم تغطية مناطق واسعة من المدينة بكاميرات المراقبة المتطورة.

وأوضح الخفيفي أن نسبة كبيرة من مساجد بنغازي تم تركيب منظومة كاميرات مراقبة بها بعد الحوادث «الإرهابية» التي استهدفت مسجدين في المدينة، لافتًا إلى أن هذه الأيام ستشهد تركيبات للمساجد المتبقية في المدينة.

من جهته قال المتحدّث الرسمي باسم حكومة عبدالله الثني، حاتم العربي إنه وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 43 بشأن منح الإذن لوزارة المالية بتخصيص وتسييل مبلغ 5.970 ملايين دينار لشركة المنفذة بتركيب الكاميرات لاستكمال المشروع من خلال تركيب الكاميرات حسب المواصفات الموضوعة من المختصين ولربطها بغرفة أمنية لكامل مدينة بنغازي بحيث تكون كامل المدينة مربوطة بالكاميرات.

وكانت حكومة عبدالله الثني أذنت مطلع مارس الماضي لوزارة المالية والتخطيط بتسييل مالي قدره خمسة ملايين وتسعمائة وسبعون ألف دينار ليبي لوزارة الداخلية لتغطية قيمة مشروع استكمال وتركيب وربط كاميرات مراقبة لمدينة بنغازي الكبرى وضواحيها في غضون ثلاثة أشهر؛ بحسب وكالة الليبية التابعة لمجلس النواب .

وأوضح مجلس الوزراء في قراره رقم 43 للعام الجاري، أن هذه القيمة تخصم من الاعتمادات المالية لهذا الغرض لسنة 2018 على أن تتم تسويتها بعد إقرار قانون الميزانية العامة للدولة، من خلال الصرف بالإجراءات والمستندات المعززة لذلك.

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