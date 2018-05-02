مصر تدين حادث تفجير مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس

القاهرة-العنوان

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم الأربعاء، حادث تفجير مقر المفوضية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس، والذي أسفر عن سقوط 12 عشر قتيلا و7 جرحى بحسب صحة الوفاق.

وأعرب البيان عن خالص التعازي لأسر الضحايا متمنيا سرعة الشفاء للمصابين، مؤكدا على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب ليبيا الشقيقة في مواجهة كافة أشكال العنف والإرهاب.

وشدد البيان على حرص مصر الدائم على دعم الأشقاء الليبيين على الصعيدين السياسي والأمني لإقرار الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بالبلاد وتحقيق التوافق الوطني المنشود.

وجدد البيان مطالبة مصر للمجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بدوره لتجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية وتوفير ملاذ آمن لها، فضلا عن التصدي لكافة المحاولات الخارجية لتهريب السلاح إلى الأراضي الليبية بالمخالفة للقرارات الأممية ذات الصلة.

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