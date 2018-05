وكيل ” داخلية الوفاق ” يتفقد موقع حادث ” تفجير المفوضية ” بطرابلس

المتوسط:

تفقد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني للشؤون العامة العميد خالد مازن برفقة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة محمد الشيباني بزيارة تفقدية لمقر المفوضية العليا للانتخابات والذي تعرض لهجوم إرهابي، صباح اليوم الأربعاء.

ورصد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني للشؤون العامة العميد خالد مازن على الأضرار التي أصابت مبنى المفوضية والاطلاع على أخر المعلومات.

وقام وكيلان وزارة الداخلية بزيارة للجرحى الذين أصيبوا جراء الهجوم الإرهابي وذلك للاطمئنان على أوضاعهم الصحية وتقديم الدعم لهم.

