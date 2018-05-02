المؤسسة الوطنية للموارد المائية تدين الاعتداءات على النهر الصناعي

شحات 02 مايو 2018 (وال) – أدانت المؤسسة الوطنية للموارد المائية الاعتداءات الإجرامية علي حقول ومنظومات النهر الصناعي ( بمنظمومه الحساونة – سهل الجفارة ) ومسارات مشروع النهر الصناعي.

وأكدت المؤسسة في بيان لها تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه أن مثل هذه الأعمال الجبانة هي اعتداء سافر على ممتلكات الشعب الليبي وترتقي لتكون جريمة ضد الإنسانية لأنها تسبب فى قطع الإمداد المائي عن عديد المدن الليبية والتي تعاني من نقص السيولة النقدية وقرب شهر رمضان المبارك.

وأشارت إلى أن هذه الأعمال المنافية للأخلاق تزيد من العراقيل وتثقل كاهل المواطن، مطالبة الأجهزة الأمنية في تلك المناطق القيام بدورها والقضاء على هذه الاعتداءات الإرهابية التي تجاوزت حدودها. ( وال – شحات ) ب ع /أ د

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