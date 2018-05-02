أمريكا تدين الهجوم على المفوضية، وتؤكد دعمها لليبيين في معركتهم ضد الإرهاب

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، بشدة الهجوم الذي وقع اليوم الثلاثاء واستهدف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية في طرابلس.

وأكدت الولايات المتحدة، وقوفها إلى جانب كافة الليبيين في معركتهم ضد الإرهاب في بلادهم، وفق ما نشرت السفارة الأمريكية على صفحتها الرسمية في فيسبوك اليوم.

وجددت الولايات المتحدة، مواصلة دعمها للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة وهو يعمل على تسهيل الحوار وتحسين الحوكمة والأمن ومساعدة الليبيين على الاستعداد لانتخابات آمنة وموثوقة.

يشار إلى أن مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال في طرابلس، تعرض اليوم الثلاثاء لهجوم مسلح، أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر