” مالية الوفاق ” تعلن تحويل مرتبات مارس وأبريل بداية الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني عن إحالة مرتبات شهري مارس وأبريل لكافة القطاعات بداية الأسبوع القادم للمصرف، وإحالة مرتبات شهر مايو منتصف شهر مايو.

وأكدت وزارة المالية، ” إن عملية صرف المرتبات هي نتيجة إنجاح أولى ثمرات توحيد المؤسسة المالية بصرف مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي عبر قناة واحدة”.

وأكملت وزارة المالية،” وبناء على ذلك تم عقد اجتماعات مكثفة ومتتالية مع العديد من الجهات ذات الاختصاص من الإدارات الفنية المختصة بالوزارة وديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي مما أسفر عن نجاح عملية صرف المرتبات”.

