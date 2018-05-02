المملكة الاردنية تدين الهجوم الإرهابي على مفوضية الانتخابات في طرابلس

ليبيا – نددت المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الأربعاء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس.

الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني قال بحسب وكالة “بترا “للأنباء، إن الأردن يدين بأشد العبارات هذه الهجمات الارهابية التي يحاول الارهابيون من خلالها زعزعة استقرار المجتمعات الانسانية وترويع الأبرياء الآمنين وتهديد السلم والاستقرار العالميين، وقتل الشهود الإعلاميين الذين يطلعون البشرية على فظائع اجرامهم.

وجدد المومني موقف الأردن الداعي إلى توحيد جهود المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية تضع حدا لخطره المتزايد وجرائمه المروعة.

وعبر المومني عن خالص عزاء الحكومة الأردنية لحكومات ليبيا بضحايا الاعتداءات الإرهابية، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

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