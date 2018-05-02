مركز مكافحة الأمراض يعرب عن أسفه لتأخر توريد التطعيمات لهذه العام

أعرب المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن أسفه لتأخر توريد التطعيمات لهذه العام مما تسبب في نقص شديد في كل مخازن، وتوقف الكثير من المراكز الصحية عن تقديم هذه الخدمة الأساسية وإرباك البرنامج لعراقيل متكررة يمكن تلافيها.

وطالب المركز في بيانه اليوم الأربعاء، كل الأطراف التي لها علاقة وعلى رأسها المجلس الرئاسي وإدارة الصيدلة بوزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي وديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي، بتحمل المسئولية وإيجاد آلية من شأنها التسريع في توريد التطعيمات.

وأكد المركز، أن كل من له علاقة في تأخر توريد التطعيمات فهو يساعد بشكل أو بآخر على هدم البرنامج الصحي ويعرض حياة الأطفال للخطر لا سيما في هذه الظروف الطارئة والسيئة التي تمر بها البلاد.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن البرنامج الوطني للتطعيمات في ليبيا قد حقق نجاحاً كبيرا على مدى عدة عقود وبشهادة منظمة الصحة العالمية تمكن خلالها من استئصال العديد من الأمراض، وتحقيق انخفاض كبير في عدد الإصابات بالأمراض الأخرى.

وأشار المركز، إلى أن من أهم عوامل نجاح هذا البرنامج هو الاستدامة وحسن الإدارة والتدبير، وكذلك كفاءة الخبراء المحليين في اللجنة العلمية الاستشارية بالمركز وإخلاص شبكة المنفذين والمطعمين بالمراكز الصحية إلى جانب توفر الموارد المالية لشراء التطعيمات اللازمة، وارتفاع الوعي المجتمعي بأهمية التطعيمات وتظافر الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة.

وقال المركز، إن البرنامج الوطني للتطعيمات لم يتأثر إلى الآن بالتجاذبات السياسية ولا زال يعمل على المستوى الوطني ويوزع التطعيمات لكل الليبيين بصورة عادلة وبدون استثناء، إضافة إلى توزيعها أيضا على الأجانب والمهاجرين بشكل مجاني وبدون مقابل لكي نضمن الوصول للقضاء النهائي على الأمراض.

وأوضح المركز، أن توريد كل التطعيمات يجري عن طريق جهاز الإمداد الطبي التابع لوزارة الصحة وفقاً لطلبات الاحتياجات المعدة والمحالة إليه من المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن طريق الوزارة مرفقة بالمواصفات الفنية المطلوبة والكميات، وتورد معظم التطعيمات بصورة مباشرة من الشركات العالمية والمعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية والمطابقة لمواصفات الجودة العالمية، مؤكدا أن جميع التطعيمات محتكرة من قبل الدولة ولا يجوز بيعها.

وحذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في سياق بيانه، جميع المواطنين بعدم تطعيم أطفالهم من أي مصدر آخر باستثناء المصادر الرسمية تحت إشراف المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بحسب ما ذكر البيان.

وثمن المركز، جهود كل الأطراف الرامية لتحسين مستوى أداء الخدمات الصحية والعمل على حماية ووقاية كل فئات المجتمع من خطر انتشار الأوبئة والجوائح ودعم ومساندة المركز لتنفيذ المهام المسندة إليه.

يذكر أن البرنامج الوطني للتطعيمات يديره ويشرف عليه فنياً وتقنياً المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وهو من أهم البرامج الصحية لوقاية الأطفال وأفراد المجتمع من خطر انتشار الأمراض السارية والمعدية الخطيرة، للحفاظ على البلاد خالية من الأمراض التي بالإمكان مكافحتها بالتحصين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر