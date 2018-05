المتوسط

أعلنت مؤسسة لا للألغام ومخلفات الحرب ببنغازي، تمكنها من نقل قذيفة صاروخية عثر عليها في إحدى المزارع بمنطقة الهواري إلى نقطة التجميع.

وأوضحت مؤسسة لا للألغام عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، أن الخطوة تأتي في إطار استمرار جهود المؤسسة للمساهمة في انتشال المخلفات الحربية شديدة اﻻنفجار رغم ضعف الإمكانيات، لافتة إلى أن القذيفة تم وضعها بنقطة التجميع لغرض التخلص منها.

