إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات طرابلس؛ بعد الهجوم على مفوضية الانتخابات الليبية

أعلن رئيس لجنة الأزمات والطوارئ بطرابلس فرض حالة الطوارئ في مستشفيات العاصمة بعد التفجير الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات.

وقال رئيس لجنة الأزمات والطوارئ، فوزي أونيس، إننا طالبنا كافة العناصر الطبية والطبية المساعدة بضرورة الالتحاق بأعمالهم بشكل عاجل وفوري .

من جانبها، انتشلت هيئة السلامة الوطنية 12 جثة من داخل مبنى المفوضية العليا للانتخابات، بعد إخماد الحريق بها؛ بحسب بيان مقتضب لهيئة السلامة.

وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في بيان له بأنه تعليماته للجهات المعنية؛ لتقديم الدعم ومساندة المتضررين من الهجوم ” الغادر” على مفوضية الانتخابات.

وادان وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني عبدالسلام عاشور في مرتمر صحفي الهجوم الذي تعرضت له المفوضية العليا للانتخابات اليوم الأربعاء.

ووصف الوزير الليبي الهجوم بأنه عمل إرهابي وجبان، مشيرا الى أن الذين فجروا يريدون عرقلة عمل المفوضية وادخال الرعبفي قلوب المواطنين.

أكد مدير المستشفى الميداني بطرابلس عبدالدائم الرابطي لـموقع ليبيا الخبر، ارتفاع حصيلة الهجوم الانتحاري على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى 16 قتيلا و 19 جريحا إصاباتهم متفاوتة.

من جهته قال مصدر أمني من جهاز الأمن المركزي إن الهجوم نفذه ثلاثة انتحاريين، اثنان فجرا نفسيهما، فيما قتل الثالث خلال اشتباكات مع رجال الأمن.

وأفاد المصدر الأمني بمقتل خمسة من موظفي المفوضية العليا للانتخابات خلال التفجير.

وأوضح المصدر الأمني أن منفذي التفجير أطلقوا النيران بشكل كثيف على المبنى الأيمن التابع للمفوضية، واستخدموا بعد انتهاء ذخيرتهم عبوة ناسفة ما تسبب بحريق في المبنى، ثم فجروا أنفسهم.

الجدير بالذكر أن المفوضية العليا للانتخابات الليبية أعلنت نهاية مارس الماضي عن بلوغ سجل الناخبين 2 مليون ناخب في إطار الاستعدادت الفنية للانتخاباتالليبية.

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