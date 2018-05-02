مديرية أمن طرابلس تعلق المناشط الرياضية بالعاصمة لثلاثة أيام

أعلنت مديرية أمن طرابلس، تعليق كافة النشاطات الرياضية داخل العاصمة لثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم الأربعاء، بسبب الهجوم المسلح على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس.

وجاء ذلك في رسالة وجهها مدير أمن طرابلس العميد صلاح الدين السموعي إلى رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، موضحا فيها أن تعليق المناشط الرياضية بالمدينة تقرر عقب التفجير الإرهابي الغادر الجبان الذي طال مقر المفوضية العليا للانتخابات.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، قد أعلن في بيان له اليوم، الحداد العام لمدة ثلاثة الأيام في البلاد، على ضحايا الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية.

يذكر أن مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال في طرابلس، قد تعرض اليوم الأربعاء لهجوم مسلح، أدى إلى مقتل 16 شخصا وإصابة 19 أخرين بجروح، بحسب ما أفاد مدير المستشفى الميداني بطرابلس عبدالدائم الرابطي لموقع ليبيا الخبر.

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