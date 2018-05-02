صالح يدعو لنبذ الفرقة لمواجهة الإرهاب

استنكر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح التفجير الذي تعرض له مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس.

ونقل المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية عن صالح انه “يترحم على أرواح ضحايا التفجير الغادر الجبان داعيا المولى عز وجل لهم بالرحمة والمغفرة وان يسكنهم فسيح جناته والشفاء العاجل للجرحى ويتقدم بالتعزية لعائلات الضحايا”

ودعا صالح “الجهات اﻻمنية والجهات المختصة الأخرى بالقبض على كل من تسول له المساس بأمن واستقرار البلاد وتقديمه للقضاء لينال جزاءه”.

وأضاف صالح “على الجيش الوطني الضرب بيد من حديد لكل أوكار ومعاقل الإرهاب في البلاد حتى تنعم ليبيا باﻻمن والأمان والاستقرار داعيا الشعب الليبي إلى الاصطفاف صفا واحدا ونبذ الفرقة والخلاف من اجل بلادهم لتستقر اﻻوضاع في جميع أنحاء ليبيا”.

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