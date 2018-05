وزير شئون الشرق الأوسط البريطاني: ندين حادث ” تفجير المفوضية” ودعمنا لليبيين ثابت

المتوسط:

قال وزير شئون الشرق الأوسط والتنمية الدولية البريطاني أليستر بيرت، ” يقلقني جدا سماع نبأ الهجوم على مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس اليوم، وأدين هذا الاعتداء أشد إدانة، وأبعث بأحرى التعازي لعائلات الذين سقطوا قتلى في هذا الهجوم”.

وأضاف بيرت، خلال بيان له، ” إن للمفوضية العليا للانتخابات دور مهم جدا في مساندة ما تحققه ليبيا من تقدم على المسار الديموقراطي”.

وأكمل بيرت،” سوف تواصل المملكة المتحدة وقوفها إلى جانب ليبيا، والتزامنا لدعم الليبيين كافة يظل ثابتا”.

