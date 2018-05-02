“حقوق الإنسان”: الإرهاب لن يحبط الليبيين

أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بشدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس، وأسفر عن مقتل 12 شخصا وجرح 7 آخرين بينهم موظفون بالمفوضية و3 عناصر أمن، وفق وزارة الصحة بحكومة الوفاق.

واعتبرت اللجنة في بيان، أن العمل الإرهابي يمثل عدوانا مباشرا على الشعب الليبي وعلى إرادته ومطالبه وخياراته في بناء دولة القانون والمؤسسات التي تكفل وتحمي الحقوق والحريات وممارسة حقه القانوني والوطني من خلال الانتخابات والتعددية السياسية والعادلة الاجتماعية.

وأكدت أن هذا الاعتداء الإرهابي لن يثني الليبيين عن المضي قدما، ولن يحبط من عزمهم وآمالهم في تحقيق الاستقرار وإنهاء العنف والقضاء على خطر الإرهاب والتطرف واجتثاته.

وشددت اللجنة على أن الرد الأمثل على الإرهاب والتطرف هو بالتمسك في المسار الديمقراطي وبإجراء الانتخابات في مواعيدها، مع بذل كافة الأطراف للجهود الهادفة إلى تخفيف التوتر والاحتقان وضمان السلم والاستقرار وتوفير المناخ الآمن للانتخابات.

وطالبت مجلس النواب بسرعة إعداد قانون الانتخابات وإقراره، داعية المجتمع الدولي لتجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية وتوفير الملاذات الآمنة لها، فضلا عن التصدي للأطراف والدول الإقليمية الداعمه لها.

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