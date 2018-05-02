تنظيم الدولة يتبنى الهجوم على مفوضية الانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس

تبنى تنظيم الدولة الهجوم الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال في العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، والذي أودى بحياة 14 من رجال الشرطة وموظفي المفوضية بحسب وكالة رويترز .

وأسفر الهجوم الإرهابي عن تضرر أجزاء كبيرة من مقر المفوضية العليا للانتخابات واحتراق أجزاء من المبنى الإداري.

وقال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني عبدالسلام عاشور في مؤتمر صحفي، إن جنسية المهاجمين، غير معروفة حتى الآن، مؤكدًا أن هناك أجهزة أمنية تحقق في هذا الشأن.

ودان مجلس النواب، الهجوم االذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، صباح اليوم؛ واصفا الهجوم بالإرهابي.

وعبّر المجلس في بيان له عن استنكاره لهذا العمل الإرهابي الجبان، الذي طال حياة الأبرياء جراء انتشار فكر الإرهاب والتطرف، الذي يهدف إلى انتشار الفوضى والخراب والدمار وضرب حياة الأمنين، والحيلولة دون قيام دولة المؤسسات وعرقلة العملية الديمقراطية، فإنه يقدم خالص تعازيه لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء للجرحى؛ بحسب مكتب الاعلام في مجلس النواب.

واستنكرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، حادث تفجير مقر مفوضية الانتخابات بالعاصمة طرابلس، وهو تفجير أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين من أعضاء المفوضية والمواطنين.

وجددت الخارجية، في بيان على صفحتها، مطالبة مصر للمجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بدوره لتجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية، فضلًا عن التصدي لكافة المحاولات الخارجية لتهريب السلاح إلى الأراضي الليبية بالمخالفة للقرارات الأممية ذات الصلة.

وأكد البيان وقوف مصر مع ليبيا في مواجهة كافة أشكال العنف والإرهاب، وشدد على حرص مصر الدائم على دعم الأشقاء الليبيين على الصعيدين السياسي والأمني، لإقرار الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وتحقيق التوافق الوطني المنشود.

دانت السفارة الأميركية لدى ليبيا بشدة، ظهر اليوم الأربعاء، الهجوم الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في غوط الشعال بالعاصمة طرابلس.

واعلنت كلا من السفارة الأمريكية والبريطانية في ليبيا وقوفهما إلى جانب الليبيين كافة في معركتهم ضد الإرهاب بعد الهجوم الذي تعرضت له المفوضية العليا للانتخابات اليوم.

وجددت الولايات المتحدة في تغريدة على تويتر دعمها المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، وهو يعمل على تسهيل الحوار وتحسين الحوكمة والأمن، ومساعدة الليبيين على الاستعداد لانتخابات آمنة وموثوقة.

وارتفعت حصيلة الهجوم الانتحاري على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى 16 قتلى و 19 جريح إصاباتهم متفاوتة بحسب المستشفى الميداني طرابلس.

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