تعرف على حقيقة وجود سيارة مفخخة في ميدان الجزائر بطرابلس

نفى مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة ببلدية طرابلس المركز محمد الزياني ما تردد من أنباء حول وجود سيارة مفخخة بميدان الجزائر.

وقال الزياني في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية انه جرى الاشتباه في وجود سيارة مركونة منذ ثلاثة أيام بميدان الجزائر وتحديداً أمام مسجد الدعوة الإسلامية

وبين الزياني أن أعضاء مكتب التنسيق الأمني التابع لبلدية طرابلس المركز قاموا بالاتصال بالإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية ( مكتب فنية المتفجرات ) الذين أرسلوا أفراد من الإدارة مصحوبين بكلاب الأثر والكشف على المتفجرات ليقوموا بتفتيش السيارة والمنطقة المجاورة بالكامل وتأكدوا انه لا صحة لما تردد من أنباء بشأن وجود سيارة مفخخة بالمنطقة.

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