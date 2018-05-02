سلامة: تفجيرا المفوضية عدوان مباشر على الشعب الليبي

طرابلس-العنوان

اعتبر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة إن التفجيرين الإرهابيين على مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس “عدوان مباشر على الشعب الليبي” وعلى إرادته في بناء دولة مدنية عادلة.

وأعرب سلامة عن أمله بإيجاد مخارج تنهي المراحل الانتقالية وترسي بالطمأنينة والاستقرار على المشهد الليبي.

وذكرت البعثة الأممية أن سلامة تواصل مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح وقدم له واجب العزاء بالضحايا الأبرياء الذين وقعوا اليوم وأكد له على دعم الأمم المتحدة المتواصل للمفوضية وللعملية الانتخابية في ليبيا.

وقالت البعثة “إن هذه الاعتداءات الإرهابية لن تثني الليبيين عن المضي قدما في مسيرة إرساء الوحدة الوطنية ودولة القانون والمؤسسات،وتدعو البعثة السلطات الليبية لملاحقة المجرمين والاقتصاص منهم بأسرع وقت”.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أن الهجوم أوقع 12 قتيل على الأقل وسبعة جرحى.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته بتنفيذ الهجوم الإرهابي،وقالت وكالة أعماق للأنباء إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن تفجيرين انتحاريين استهدفا مكاتب المفوضية العليا للانتخابات الليبية في طرابلس.

وقال التنظيم في بيان “انطلق الانغماسيان أبو أيوب وأبو توفيق نحو مقر المفوضية العليا للانتخابات الشركية الليبية في طرابلس حيث اشتبكا مع عناصر حمايتها قبل أن ييسر الله لهما الدخول إليها“.

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