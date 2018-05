المتوسط:

أدان سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا ” فرانك بيكير”، خلال تغريدة له على حسابه بموقع توتير، حادث تفجير مبنى المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس، اليوم الأربعاء.

وقال سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، “أنه يقدم تعازيّ الحارة الى أهالي الضحايا وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى الذين سقطوا في الحادث”.

يذكر إن مبنى المفوضية العليا للانتخابات قد تعرض لحادث تفجير من قبل تنظيم داعش، أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى.

The post سفير بريطانيا لدى ليبيا يدين حادث ” تفجير المفوضية” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية