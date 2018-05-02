السعودية تدين هجوم المفوضية بشدة وتعرب عن تعازيها لذوي الضحايا

ليبيا – عبرت المملكة العربية السعودية عن ادانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، الذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين من أعضاء المفوضية والمواطنين الأبرياء.

وأكدت المملكة السعودية بحسب بيان لوزارة خارجيتها تلقته المرصد على أن موقف المملكة الثابت ضد الإرهاب والتطرف، مقدمةً العزاء والمواساة لذوي الضحايا وحكومة وشعب ليبيا مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

يشار إلى أنه قد قام مسلحون صباح اليوم الثلاثاء بتنفيذ هجوم انغماسي على مقر المفوضية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال في طرابلس من خلال مهاجمة المبنى وقتل عنصرين من عناصر الحراسة قبل اقتحام المبنى.

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