المفوضية الوطنية للانتخابات المرج تدين العمل الإرهابي في طرابلس

المرج 02 مايو 2018 ( وال ) – أستنكر وندد مكتب المفوضية الوطنية للانتخابات ببلدية المرج العمل الإرهابي الذي إستهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعاصمة الليبية طرابلس صباح اليوم الأربعاء 02 مايو الجاري. وزهقت فيه الأرواح .

وقدمت المفوضية في بيانها – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – بخالص التعازي لمن طالتهم أيادي الغدر.

وأكد البيان إن هذه الأفعال الخسيسة المتطرفة الجبانة لن تنال من المعنويات والعزائم الوطنية.

يذكر بأن وزارة الصحة المفوضة من حكومة الوفاق غير الدستورية أكدت على ارتفاع عدد القتلى، ومنهم عناصر أمن وموظفين مدنيين تابعين للمفوضية العليا للانتخابات، ومقتل عناصر من داعش التي تبنت العملية.( وال – المرج ) أ ف / س ع

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