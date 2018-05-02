السراج يعقد اجتماعاً طارئاً عقب الهجوم على المفوضية مع القيادات الأمنية

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اجتماعا طارئا مع عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، عقب الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بطرابلس اليوم الأربعاء.

وضم الاجتماع وزير الداخلية، ومدير أمن طرابلس، وآمر الحرس الرئاسي، ورئيس جهاز المباحث العامة، ومعاون رئيس جهاز البحث الجنائي، إضافة إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات، وذلك لمتابعة الأوضاع الأمنية بعد الهجوم الإرهابي.

وقدم المسئولون الأمنيون، كل حسب اختصاصه، تقارير عن الترتيبات التي اتخذت لحفظ الأمن العام وتأمين سلامة المواطنين، وآليات التنسيق بين المراكز والقيادات على مختلف المستويات، بحسب ما نشرت الصفحة الرسمية لحكومة الوفاق الوطني على فيسبوك.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، قد أعلن في بيان له اليوم، الحداد العام لمدة ثلاثة الأيام في البلاد، على ضحايا الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية.

يذكر أن مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال في طرابلس، قد تعرض اليوم الأربعاء لهجوم مسلح، أدى إلى مقتل 16 شخصا وإصابة 19 أخرين بجروح، بحسب ما أفاد مدير المستشفى الميداني بطرابلس عبدالدائم الرابطي لموقع ليبيا الخبر.

وقد أعلن تنظيم الدولة، مسؤوليته للتفجير الانتحاري الذي استهدف مقر مفوضية الانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن وكالة أعماق الإخبارية التابعة للتنظيم.

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