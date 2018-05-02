أهالي تاورغاء يمنحون مهلة أخيرة لهذه الجهات لتنفيذ قرار العودة

أعلن أهالي مدينة تاورغاء، اليوم الاربعاء، إعطاء المجلس المحلي للمدينة، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ورئيسه فائز السراج، والبعثة الأممية للدعم في ليبيا برئاسة غسان سلامة، مهلة حتى نهاية شهر شعبان الموافق 15 مايو 2018، لإنهاء الوضع القائم وتنفيذ قرار العودة وإلا سيكون الأول من رمضان هو يوم العودة، حتى وأن كانت نهاية حياتهم.

وأوضح الناشط الإعلامي، “أحمد شرتيل”، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “إن المهلة جاءت بعد ما يشهده أهالي تاورغاء من تلكؤ من قبل السراج وحكومته الأمر الذي اضطررنا نحن أهالي تاورغاء برفع أصبع الاتهام للمنظومة الدولية التي نصبت المجلس الرئاسي وعلى رأسهم المبعوث الأممي غسان سلامة وبعثة الدعم في ليبيا، على عدم جديتها في إيجاد حل للأزمة التاورغية التي حصلت بعد قرار من المجلس الأمن مفاده حماية المدنيين وتصديق الجمعية العمومية عليه وتدخل حين ذلك الناتو السبب الرئيسي في تهجير وتدمير وتشريد أبناء الوطن”.

وأضاف شرتيل، أن أيضا مصراته ما أرادت السلام والصلح أبدا وإنما أرادت مزيد من معاناة الأهالي هذا بعد أن أخفقت كل محاولات الصلح المباشرة بين الطرفين “تاورغاء ومصراته” التي أصر الأخير بعدم وجود وسيط بينهما ليتفرد بالطرف الأول في نظره، ولإخراج القبائل الليبية من إيجاد حل الأمر الذي اغضب حفيظة مصراته وانسحاب ممثلي اتحاد ثوارها ورابطة الأسرى بعد اعتراضهم على بيان رئيس لجنة تاورغاء عندما انهى بيانه بعبارة “المجد والخلود للشهداء.

وأشار شرتيل، إلى أن وفد ممثل لأحد عشائر تاورغاء، التقى أمس مع من انسحبوا من لجنة مصراته، لافتا إلى أن هذا الأمر “زاد الطين بله” وانكشفت خلاله نوايا مصراته بأن لا عودة حتى تفي الحكومة بوعدها بعد أن حملوها مسؤولية ذلك وتم وضعها في خندق المساومة لإعاقتها بل إنهائها سياسياً، ولذلك قرر أهالي تاورغاء إعطاء الجهات المذكورة هذه المهلة الأخيرة لتنفيذ قرار العودة.

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