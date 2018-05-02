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ننشر أسماء قتلى انفجار المفوضية العليا للانتخابات بطرابلس

تم النشر منذُ 58 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط

تحصلت صحيفة «المتوسط» بشكل حصري، على بعض أسماء قتلى تفجير مبنى المفوضية العليا للانتخابات، صباح الأربعاء 2 مايو، بالعاصمة طرابلس، والذي أسفر عن وقوع 11 قتيل وعدد من الجرحى والمصابين من بينهم موظفين بالمفوضية وثلاثة عناصر أمن وعدد من المواطنين المدنيين، حسبما أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني بطرابلس.

وأسماء القتلى الذين تحصلت عليهم المتوسط حتى الآن:

1- محمد عبد الرحمن حسن

2 – مروان معتوق قواس

3 – عبد العالي شعبان عثمان

4 – سليمان مفتاح الشاوش

5 – عيسى امحمد

6 – إمراة لم يحصل على اسمها حتى الآن

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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