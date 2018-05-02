العوامي: أي تشكيل مسلح عدا الجيش والشرطة يعتبر مليشيا إرهابية

أعرب النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني السابق، عزالدين العوامي، عن ادانته واستنكاره الشديد للهجوم الانتحاري الغادر الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقال العوامي، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “أي تشكيل مسلح عدا الجيش والشرطة، يعتبر مليشيا إرهابية يجب محاربتها والتخلص منها، فليس هناك مجال بعد سبع سنوات من الفوضى للحديث عن ثوار أو كتائب ثوار أو مجالس عسكرية للمدن وذلك إذا أردنا دولة بمعناها المتعارف عليه ومن أجل تحقيق الأمن والأمان”، معربا في الوقت ذاته عن ترحمه على شهداء، داعيا الله ان يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

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