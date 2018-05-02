ابوعميد: التيار الإرهابي لن يسمح بقيام دولة لكل الليبيين

استنكر رئيس المجلس الأعلى ورشفانة د. المبروك ابوعميد، الهجوم الانتحاري الغادر الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقال ابوعميد، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “الإرهاب يعلن من تركيا ولندن وطرابس والزاوية ومصراتة بصلاة الغائب على بن حميد والتفجير الانتحاري في المفوضية للانتخابات بطرابلس، بأن التيار الإرهابي لن يسمح بقيام دولة لكل الليبيين”، مؤكدا أنه على الوطنيين الوقوف مع المؤسسة العسكرية والأمنية لحفظ البلاد والعباد، ومن ثم التحاور والاتفاق على شكل الدولة ونظام الحكم.

واختتم بوعميد تصريحه قائلا “الآن لا مجال للطموحات الكبيرة بعد أن أفصح التيار الإرهابي بأنه أما أن يحكمنا أو يقتلنا”.

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