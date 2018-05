بلدية بنغازي تناشد كافة البلديات بالوقوف صفا واحدا والالتحام بالجيش الليبي

المتوسط:

أدانت بلدية بنغازي حادث تفجير مقر المفوضية العليا للانتخابات في مدينة طرابلس، اليوم الأربعاء.

وأكدت بلدية بنغازي، خلال بيان لها، “إنها تترحم على أرواح الشهداء الذي سقطوا من جراء هذا العمل الإرهابي الجبان، وتتقدم بخالص التعازي الى أسر الضحايا الأبرياء وإن يمن الله بالشفاء العاجل على الجرحى”.

وأوضحت بلدية بنغازي،” إنها تعتبر هذا الهجوم الانتحاري الإرهابي محاولة بائسة من قبل الجماعات الإرهابية لتقويض المسار الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع “.

وناشدت بلدية بنغازي كل البلديات للوقوف صفا واحدا والالتحام بالقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر حتى يتم تحرير كامل تراب الوطن من هذه الجماعات التي أرعبت اهلنا ونهبت خيرات بلدنا وبثت الدمار في ربوعه.

