السايح: قاعدة البيانات والمعلومات الخاصة بسجلات الناخبين مازالت آمنة

طرابلس 02 مايو 2018 (وال) – أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح إن قاعدة البيانات والمعلومات الخاصة بسجلات الناخبين مازالت آمنة ومحفوظة ولم تتعرض لأي أعمال تخريب أو عبث.

وأضاف السايح في مؤتمر صحفي مشترك عقد بالعاصمة الليبية طرابلس برفقة وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير الدستورية العميد عبد السلام عاشور أن البيانات يمكن استخدامها في العملية الانتخابية المُقبلة.

وأشار رئيس المفوضية العليا للانتخابات إلى أن ما تم استهدافه اليوم هو مستقبل الليبيين لأنهم ارتضوا بالانتخابات لبناء دولة موحدة.(وال – طرابلس) أ ف / أ د

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