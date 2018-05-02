هكذا ربط الفلاح بين تفجير طرابلس والإعلان عن مقتل بن حميد

أعرب الاكاديمي والناشط السياسي من بنغازي، علام الفلاح، عن ادانته واستنكاره الشديد للهجوم الانتحاري الغادر الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، متقدم بأحر التعازي والمواساة لعائلات الشهداء مترحم على من استشهدو جرا هذا الفعل الإجرامي الأثم.

وأكد الفلاح في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن هذا الارهاب هو ما كان يحدث في بنغازي منذ عام 2013 من اغتيالات وتفجيرات وخطف وجرائم متعدده بفعل الجماعات الإرهابية التي كان البعض يصفهم بالثوار وبأنهم أبنائنا ويريدون لنا الخير وانتهى بتدمير مدن واغتيال الحياة، واليوم قد اطلقوا عملهم الإرهابي بشكل واضح بالعاصمه الطرابلس، قائلا “مما يؤسف أيضآ بأن يتم إقامة صلاة بعد إعلان اغتيال أحد زعمات الإرهاب بطرابلس بالساحه الخضراء وهو عمل يعتبر مناصرة لهؤلاء الإرهابيين وهي رسالة واضحه وإشارة للخلاية النائمة في طرابلس للبدء في أعمال الإرهاب من اغتيالات وتفجيرات وخطف والقضاء على الحياة المدنية وهو تخطيط من قبل الجماعات الإرهابية”، بحسب تعبيره.

واختتم الفلاح تصريحه مؤكدا بأنه ليس هناك حل غير توحيد المؤسسة العسكرية وانتشار القوات المسلحه وبسط سيطرتها و نفوذها على كامل تراب الوطن، داعيا سكان مدينة طرابلس إلى اتخاذ موقف وطني لدعم القوات المسلحة في مسيرة بسط نفوذها وسيطرتها على كل مدن ليبيا خاصه مدينة طرابلس.

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