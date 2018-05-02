جهاز الإسعاف والطوارئ يعلن الإحصائية المبدئية لضحايا الهجوم الإرهابي على مفوضية الإنتخابات

عين ليبيا

أعلن الناطق الرسمي لجهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي استشهاد أربعة عشر مواطناً جراء الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات صباح اليوم الأربعاء في طرابلس، كإحصائية مبدئية تشمل موظفي المفوضية، وعدد من رجال الأمن الذي سقطوا أثناء الاشتباكات مع الإرهابيين كما أكد وجود حالات أخرى في غرف العمليات والملاحظة بمستشفيات طرابلس ومصحات القطاع الخاص.

وأضاف أسامة بأن عدد الجرحى حوالي عشرون مواطن منهم، رجال أمن وسائق سيارة إسعاف أصيب أثناء تأديته لواجبه في إسعاف الحالات المصابة.

كما أشاد بالجهود التي بذلها رجال الأمن خلال الاشتباك، ولدور فرق الإسعاف التابعة للجهاز في إنقاذ الحالات المصابة والتعامل مع جثامين الضحايا.

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