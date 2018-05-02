منظمة حقوقية: أبلغ رد على الإرهاب هو التمسك بالمسار الديمقراطي

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن إدانتها للاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس ظهر اليوم، والذي أدى إلى مقتل 11 شخصاً وإصابة آخرين، والذي يأتي في سياق تحلق الأنظار حول المفوضية في سياق الإعداد لإجراء الانتخابات في ليبيا خلال العام الجاري كخطوة على طريق إنهاء الانقسام السياسي واستعادة السلم والاستقرار وبناء الدولة.

وقالت المنظمة في بيان أصدرته وتحصلت بوابة أفريقيا الإخبارية على نسخة منه، إن هذا الاعتداء الإرهابي يأتي في ظل الجهود الكثيفة للمفوضية للاعداد لمجريات الانتخابات المزمعة قبل نهاية العام الجاري، والتي يجري الاستعداد لها على قدم وساق، وتشرف المفوضية على مجريات العملية الانتخابية بموجب ولايتها، وبالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”، مؤكدة أن أبلغ رد على الإرهاب وأعداء ليبيا هو في التمسك بالمسار الديمقراطي وبإجراء الانتخابات في مواعيدها، مع بذل كافة الأطراف للجهود الهادفة إلى تخفيف التوتر والاحتقان وضمان السلم والاستقرار وتوفير المناخ الآمن للانتخابات.

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