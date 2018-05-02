أبو الغيط يدين الهجوم الإرهابي على مقر مفوضية الانتخابات في ليبيا

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان صحفي وصل سبوتنيك نسخة منه، اليوم الأربعاء، 02 مايو/أيار، 2018، بأن أبو الغيط عبر عن استنكاره الشديد لهذا العمل الإرهابي الخسيس، وقدم خالص تعازيه لأسر الضحايا الذين سقطوا جراء الهجوم وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكد المتحدث الرسمي أن هذا الاعتداء الإرهابي لن يثني الشعب الليبي عن استكمال مسيرته نحو تحقيق المصالحة الوطنية وبناء مؤسسات الدولة وإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية التي يتطلع إليها، مجدداً في هذا الصدد التزام الجامعة العربية بمرافقة الأشقاء الليبيين في هذه المسيرة والوقوف مع الدولة الليبية في كل ما تتخذه من إجراءات لمكافحة الإرهاب والقضاء على الخطر الذي تمثله على أمن واستقرار البلاد.

كان 12 شخصا على الأقل قد قتلوا في هجوم انتحاري على مقر مفوضية الانتخابات الليبية في طرابلس، فيما نقلت وكالة “رويترز” عن وسائل إعلام تابعة للتنظيم، أن تنظيم “داعش” أعلن مسؤوليته عن تفجيرين انتحاريين في المقر الرئيسي للجنة الانتخابية الليبية في طرابلس”.

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.

ويتبنى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة خطة تتضمن العمل من أجل إجراء انتخابات عادلة وحرة ونزيهة قبل نهاية 2018 باعتبار ذلك من أولويات الأمم المتحدة.