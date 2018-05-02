السراج يعقد اجتماعاً طارئاً مع القيادات الأمنية

عين ليبيا

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الأربعاء اجتماعا طارئا بعد الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية العليا للانتخابات بمدينة طرابلس مع عدد من القيادات الأمنية والعسكرية ضم كل من وزير الداخلية ومدير مديرية أمن طرابلس وآمر الحرس الرئاسي ورئيس جهاز المباحث العامة ومعاون رئيس جهاز البحث الجنائي.

كما حضر الاجتماع رئيس المفوضية العليا للانتخابات، لمتابعة الأوضاع الأمنية بعد الهجوم الأرهابي.

وقدم المسؤولون الأمنيون كل حسب اختصاصه تقارير عن الترتيبات التي اتخذت لحفظ الأمن العام وتأمين سلامة المواطنين، وآليات التنسيق بين المراكز والقيادات على مختلف المستويات.

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