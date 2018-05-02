الحركة الوطنية الشعبية: تفجير المفوضية دليل على هشاشة الأمن بطرابلس

أعربت الحركة الوطنية الشعبية الليبية عن إدانتها “بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مقر المفوضية العليا للانتخابات صباح اليوم الأربعاء بالعاصمة طرابلس”.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة ناصر سعيد إن “هذه العملية الإرهابية دليل صارخ على هشاشة الأوضاع الأمنية في طرابلس وتؤكد ما (نبهت إليه الحركة) في الماضي باستحالة تنفيذ أي استحقاقات دستورية في ظل انتشار السلاح وسيطرة الميليشيات المرتبط بعضها بالتنظيمات الإرهابية”.

وجدد سعيد “الدعوة للمجتمع الدولي بضرورة تحمل مسئولياته السياسية والأخلاقية والقانونية بما يكفل مساندة القوى الوطنية والقوات المسلحة العربية الليبية والأجهزة الأمنية الرسمية لبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي وخاصة مدينة طرابلس”.

ودعا سعيد “المجلس الرئاسي إلى ضرورة تحمل مسئولياته في وقف تمويل الميليشيات ونزع الغطاء الرسمي عنها”.

وأهاب سعيد “بكل القوى الوطنية الذين يكافحون من اجل استعادة وطن أمن مستقر إلى تبني مشروعا عملياً لاستعادة الوطن يقوم على نزع سلاح الميليشيات وتمكين مؤسسات الدولة وإطلاق مصالحة وطنية جدية تبدأ بالإفراج الفوري على القيادات السياسية والأمنية والعسكرية المعتقلة ظلماً وعدواناً”.

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