ورشة عمل حول التحديات التي تواجه ليبيا في قطاع المياه بالأردن

شارك مشروع النهر الصناعي بليبيا، في ورشة عمل بالعاصمة الأردنية، حول التحديات التي تواجه الدول العربية في مجالات المياه والصرف الصحي والبيئة.

وأوضح الحساب الرسمي لإدارة مشروع النهر الصناعي، عبر فيس بوك، أن ممثل المشروع في الورشة، كلًا من، عبدالله بن إدريس، من جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر، إلى جانب المعتمد السنوسي عن الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، كما عقدت الورشة برعاية منظمة اليونسيف.

وقدم «بن إدريس» خلال الورشة، شرحًا وافيًا حول استراتيجية النهر الصناعي في مواجهة التحديات الهائلة التي تواجهه على المدى القريب والبعيد.

يذكر أن الورشة، شهدت حضور خبراء من أمريكا وأستراليا، وممثلين عن اليونيسيف العراق والأردن وسوريا وفلسطين واليمن.

