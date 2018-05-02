وكيلا وزارة بداخلية الوفاق يتفقدان مفوضية الانتخابات

قام وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة العميد خالد مازن رفقة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة محمد الشيباني ومدير أمن يفرن العميد فيصل بزيارة تفقدية لمقر المفوضية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس والذي تعرض لهجوم اليوم الأربعاء.

وبين المكتب الإعلامي للوزارة ان الزيارة تهدف “للوقوف على الأضرار التي أصابت مبنى المفوضية والاطلاع على أخر المعلومات من عين المكان” كما قام وكيلي الوزارة بزيارة الجرحى الذين أصيبوا جراء الهجوم الإرهابي وذلك للاطمئنان على أوضاعهم الصحية وتقديم الدعم لهم”.

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