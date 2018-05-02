موظفي الأحوال المدنية بنغــازي يناشدون وقف التدخلات في عمل المصلحة

بنغازي 02 مايو 2018 ( وال ) – أصدر موظفي مصلحة الأحوال المدنية بنغــازي، اليوم بيانا بشأن التدخلات في عمل المصلحة.

وناشد البيان بوقف التدخلات في عمل المصلحة من عدة جهات – وبشكل عاجل- لإنقاذ المصلحة من الانهيار، بعد أن وصلت إلى درجة كبيرة من المهنية والدقة والإتقان للحفاظ على الهوية الليبية من الضياع والتزوير.

وعن التدخلات في عمل المصلحة جاء في البيان ” نـــحن موظـــــفي مصلحة الأحوال المدنية بنغازي، ونتيجةً للضغوطات التي تتعرض لها مصلحة الأحوال المتمثلة في رئيسها ونائبه، ورئيس إدارة مباحث الأحوال المدنية، وتعرضهم للتدخلات الخارجية في اختصاص المصلحة الأمر الذي أدى إلى إرباك العمل داخل الإدارة، ورفضاً لهذه التدخلات وحرصاً علي سير العمل وعملاً بقانون مصلحة الأحوال المدنية رقم 36 لسنة 1968م”.

واستهل البيان بتقــــدم موظفي مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي، التهنئة بعودة سيادة القائد العام للقوات المسلحة، المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر، إلى أرض الوطن سالماً غانماً ليرد كيد الكائدين وحقد الحاقدين وأصحاب الفتن والأجندات الخارجية الذين يضمرون الشر والكراهية للشعب الليبي ومؤسساتها العسكرية

ووجه موظفي المصلحة البيان إلى فخامة رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للقوات المسلحة العربية الليبية، المستشار عقيلة صالح، وإلى سيادة القـــــائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر، و إلى دولة رئيس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة، السيد عبدالله عبدالرحمن الثني، وإلى سيادة رئيس أركان القوات المسلحة العربية الليبية الحاكم العسكري درنة- بن جواد، الفريق عبدالرازق الناظوري.وال – بنغازي) ر ع / س ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال