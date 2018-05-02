حزب العدالة والبناء يشُن هجوماً لاذعاً على محافظ مصرف ليبيا المركزي

عين ليبيا

شنَّ رئيس دائرة الإعلام بحزب العدالة والبناء عبدالسلام جويد هجوماً لاذعًا على محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير حيث اتهمه بصرف أموال على إعلاميين وصفهم بالأبواق، لتشويه حزب العدالة والبناء بسبب قيام الحزب في الآونة الاخيرة بالدفع في اتجاه توحيد المؤسسة المصرفية على حد قوله.

وأضاف جويد أن الحزب لن يتردد في اتخاذ أي خطوة من شانها إنهاء طوابير “العار” ومعاناة الليبيين أمام المصارف لكنه لم يشر إلى الكيفية لإنهاء الأزمة.

تصريحات جويد رئيس دائرة الاعلام بحزب العدالة جاءت عقب هجوم إعلامي شنه المستشار الإعلامي لمحافظ مصرف ليبيا المركزي محمد بعيو الذي اتهم فيه حزب العدالة و البناء بمحاولة تقسيم ليبيا والسيطرة على مؤسسات الدولة في طرابلس.

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