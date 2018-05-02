أحد وزراء القذافي يعلق على هجوم مفوضية الانتخابات

قال د.عبدالكبير الفاخري وزير التعليم العالي والبحث العلمي في عهد القذافي إن تفجير مقر المفوضية العامة للانتخابات اليوم الاربعاء يكشف حقيقة الوضع الأمني فى العاصمة .

وأكد الفاخري أن العدو الاول لليبين هو الاٍرهاب الاسود من داعش وأخواتها الذى يزداد كل يوم قوة فى غفلة من طبقة سياسية هدفها الحفاظ على كراسيها وميليشياتها ونهب أكبر قدر من ثروة الليبين فى فساد ممنهج لم يشهد العالم له مثيلا.

وأضاف الفاخري أن الإرهاب في ليبيا هدفه تقويض قيام الدولة من جديد ومنع إجراء أي إنتخابات لعل وعسى تسهم فى تغير وجوه الفساد وبناء جيش وأجهزة أمنية تحد من تحول ليبيا الى قاعدة ومصدر تمويل لإرهابهم فى الداخل والخارج.

وأشار الفاخري الى أن الامم المتحدة التى دمرت ليبيا بكذبة حماية المدنين تتفرج وكأنها لا تملك إلا بيانات لا تغني ولا تسمن من جوع، والشعب تطحنه حياة بائسة من عدم وجود السيولة والكهرباء والوقود .

وقال الفاخري إن من لم يقتله الدواء المغشوش في ليبيا والغذاء الفاسد الذى قد لايستطيع دفع حقه سيقتله الجوع ورصاص الاٍرهاب،داعيا الى التسامي و ترفع الكل فوق الجراح وأن تتوحد القوى الوطنية التى همها إنقاد الوطن اليوم قبل الغد .

وأضاف :”قد لا نجد ليبيا نبكي عليها، أدعو الله أن يتقبل الموتى اليوم برحمته ونحسبهم عنده من الشهداء ونعزي أهلهم وذويهم ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

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