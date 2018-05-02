وزير صحة الوفاق يقطع زيارته للزنتان

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني أن وزير الصحة المفوض عمر بشير الطاهر قطع زيارته لمدينة الزنتان وعاد للعاصمة طرابلس عقب تفجير مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

ونقل المكتب الإعلامي للوزارة رئيس لجنة الأزمات والطوارئ فوزي أونيّس مطالبته جميع العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملين بالمستشفيات والمراكز التخصصية ضرورة الالتحاق بعملهم وبشكل عاجل.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بغوط الشعال إلى 12 قتيل وصلت جثثهم إلى عدد من المستشفيات والمصحات بطرابلس.

وبينت أن مستشفى الهضبة العام (الخضراء سابقاُ) استقبل جثتان ترتديان لباس شرطة فيما وصلت جثتان إلى مستشفى شارع الزاوية و3 جثث إلى مصحة دار الشفاء بغوط الشعال منهم مدنيان اثنان وشخص يرتدي لباس شرطة واستقبل مستشفى ابو سليم 5 جثث منهم 3 حالات كانت جريحة وتوفيت.

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