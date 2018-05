المتوسط

أعلنت المملكة العربية السعودية، إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، الذي أسفر عن وقوع 11 قتيل وعدد من الجرحى والمصابين من بينهم موظفين بالمفوضية وثلاثة عناصر أمن وعدد من المواطنين المدنيين، حسبما أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني بطرابلس.

وأكدت المملكة السعودية، في بيان رسمي لوزارة خارجيتها، «ندين ونستنكر الهجوم الانتحاري على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس ونؤكد موقفنا الثابت ضد الإرهاب والتطرف، ونقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا وحكومة وشعب ليبيا».

يذكر أن مبنى المفوضية العليا للانتخابات تعرض لتفجير، صباح الأربعاء 2 مايو، بالعاصمة طرابلس، وخلف أكثر من 10 قتلى جراء الهجوم.

The post السعودية تعلن استنكارها لتفجير المفوضية وتؤكد موقفها الثابت ضد الإرهاب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية