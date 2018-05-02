بلدية بنغازي تدين الهجوم الإرهابى الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس

بنغازي 02 مايو 2018 (وال) – أدانت بلدية بنغازي اليوم الأربعاء الهجوم الإرهابى الغادر الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في مدينة طرابلس.

وترحمت البلدية في بيان لها على أرواح الشهداء الذي سقطوا من جراء هذا العمل الإرهابى الجبان، مقدمة التعازي إلى أسر الضحايا الأبرياء وأن يمن الله بالشفاء العاجل على الجرحى.

واعتبرت البلدية هذا الهجوم الانتحاري الإرهابى محاولة بائسة من قبل الجماعات الإرهابية لتقويض المسار الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع.

وناشدت بلدية بنغازي كل البلديات للوقوف صفا واحدا والالتحام بالقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر حتى يتم تحرير كامل تراب الوطن من هذه الجماعات التي أرعبت اهلنا ونهبت خيرات بلدنا وبثت الدمار في ربوعه.(وال – بنغازي) ب خ/ أ د

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال